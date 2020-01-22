Укроборонпром планує заощадити 33 мільйони за півроку на закупівлях електрики

Укроборонпром планує заощадити 33 мільйони за півроку на закупівлях електрики

Укрінформ
Державний концерн “Укроборонпром“ планує заощадити 33 млн грн на закупівлях електроенергії для 60 підприємств концерну.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Укроборонпром“ продовжує впроваджувати заходи з метою економії на закупівлях. 33 млн гривень. Саме стільки планує зекономити концерн завдяки “агрегованій закупівлі“ електроенергії для 60 підприємств Укроборонпрому. І це лише за 6 місяців”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агреговані закупівлі – це процедура, коли концерн централізовано купує товари та послуги для своїх підприємств. Ціна під час таких торгів зазвичай нижча, ніж для кожного підприємства окремо. Крім того, агреговані закупівлі - це один тендер, замість 60 по кожному окремому підприємству, що також економить робочий час співробітників підприємств.

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Перша агрегована закупівля електроенергії для 60 підприємств відбулася у грудні 2019 року. Найближчим часом такий підхід буде застосований до закупівлі й інших енергоносіїв, повідомляють в пресслужбі.

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