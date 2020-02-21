ДБР провело понад 30 обшуків в управлінні поліції Рівненщини

Слідчі Держбюро розслідувань провели понад 30 обшуків у службових приміщеннях ГУ Нацполіції Рівненщини у рамках розслідування справи про зникнення авто зі спецмайданчиків на понад 7 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини зникнення транспортних засобів зі спецмайданчиків Головного управління Національної поліції України у Рівненській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, працівники ГУ Нацполіції у Рівненській області привласнювали авто, які перебували на спецмайданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів та визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу.

За даними ДБР, орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 мільйонів гривень.

"19-20 лютого 2020 року слідчі ДБР провели понад 30 санкціонованих обшуків у службових приміщеннях ГУ Нацполіції у Рівненській області та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Під час обшуків вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку", - уточнюється у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та службової недбалості, які спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 367 ККУ).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області, оперативний супровід - Рівненське управління ДВБ Нацполіції.