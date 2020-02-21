СБУ піймала на хабарі голову одного з райсудів Рівненщини

Служба безпеки України підозрює в отриманні неправомірної вигоди голову одного з районних судів Рівненської області та його спільника - адвоката.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці встановили, що фігуранти вимагали 20 тисяч гривень від місцевого мешканця за винесення судових рішень щодо скасування арешту майна та непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували отримання фігурантами частини неправомірної вигоди.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено кошти в національній та іноземній валютах, інші матеріальні цінності, документи, що посвідчують особу, видані іноземною державою, а також матеріали судових справ.

Голові райсуду та адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.2 ст. 369-2 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди та зловживання впливом).

До Вищого антикорупційного суду направлені клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Операція проводилась спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.