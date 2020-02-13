Ексзаступника Матіоса підозрюють у хабарництві - прокуратура відкрила справу

Офіс Генпрокурора розпочав провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником головного військового прокурора.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що на підставі повідомлення у ЗМІ прокуратура порушила справу щодо можливого отримання колишнім першим заступником головного військового прокурора хабаря в особливо великому розмірі за непритягнення до кримінальної відповідальності.

ОГП доручив розслідувати справу Нацполіції.

Раніше журналісти програми «Наші гроші. Львів» у своєму розслідуванні вказали, що колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність народного депутата Юрія Бойка до оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», що належало людям з оточення депутата.

Жербицький пішов на пенсію в жовтні 2017 року.