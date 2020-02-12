Вимагання $400 тисяч: САП просить арешту для голови Чернівецької облради

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять Вищий антикорупційний суд обрати голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну, якого підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів хабара, в якості запобіжного заходу арешт на 60 діб із правом внесення застави у 15 мільйонів гривень.

Про це під час судового засідання заявив прокурор САП.

"Встановлені у ході досудового розслідування та відображені в цьому клопотанні обставини вчинення цього правопорушення, ступінь його тяжкості... а також те, що основним є ризик переховування від органу досудового розслідування або суду, дають обгрунтовані підстави вважати, що жодні інші запобіжні заходи, окрім тримання під вартою, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування до підозрюваного Мунтяна. Є необхідність визначення строку тримання під вартою у 60 днів. Водночас, є необхідним визначити останньому, як альтернативу, заставу в розмірі 7200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто, 15 млн 134 тис 400 гривень", – заявив прокурор, зачитуючи текст клопотання.

Серед іншого прокурор САП зазначив, що підозрюваний у хабарництві голова облради може використовувати своє службове становище та зв'язки з митниками, прокурорами, іноземними інституціями, щоб тиснути на фігурантів справи та покинути межі України.

Окрім того, прокурор пропонує, щоб Мунтян здав на зберігання до УДМС в Чернівецькій області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд та в’їзд до України. Також прокурор клопотав, щоб Мунтян носив електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачу в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".