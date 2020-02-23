Директора заводу концерну “Укроборонпром” впіймали на хабарі
Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону.
"21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка", - зазначається у повідомленні.
Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК «Укроборонпром».
21.02.2020 хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.
22.02.2020 затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Фото: vppnr.gp.gov.ua