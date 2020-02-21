Посадовця ДФС затримали на Хмельниччині за підозрою у хабарництві
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«За даними слідства, чиновник вимагав гроші від представника комерційної структури. За 20 тисяч доларів посадовець «гарантував» підприємцю сприяння у закритті кримінального провадження, розпочатого щодо нього за службове підроблення, та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, затримали посадовця під час одержання всієї суми хабаря.
Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.
Фото: СБУ