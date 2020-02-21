Посадовця ДФС затримали на Хмельниччині за підозрою у хабарництві

Служба безпеки України затримала заступника начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, причетного до одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, чиновник вимагав гроші від представника комерційної структури. За 20 тисяч доларів посадовець «гарантував» підприємцю сприяння у закритті кримінального провадження, розпочатого щодо нього за службове підроблення, та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затримали посадовця під час одержання всієї суми хабаря.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ