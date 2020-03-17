Нацкомісія знизила тарифи для 22 теплопостачальних підприємств

НКРЕКП 17 березня затвердила нові тарифи на теплову енергію для 22 ліцензіатів із числа теплопостачальних підприємств, і вони виявилися на 6,1% нижчими, ніж очікувалося на час попереднього схвалення цих рішень у лютому.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор), встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифи на послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів ліцензіатам НКРЕКП", - ідеться у повідомленні.

Із переліком теплокомуненерго, яким 17 березня затверджено тарифи, можна ознайомитися за посиланням.

У комісії пояснили, що попереднє схвалення тарифів відбулося 21 лютого, а потім проєкти рішень було розміщено на вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій.

У цей період відбулося зниження цін на природний газ; крім того, регулятор відповідно до законодавства за власною ініціативою переглянув для ліцензіатів НКРЕКП витрати на паливо та тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ і когенераційних установках.

Тому, як зазначили в комісії, "середньозважені тарифи на теплову енергію для потреб населення у порівнянні зі схваленими 21.02.2020 знизились в середньому на 6,1% і на 11,7% у порівнянні з діючими з 17.01.2020".

Як повідомлялося, із 1644 підприємств теплокомуненерго тільки 26 – ліцензіати НКРЕКП, всі інші підпорядковані органам місцевого самоврядування. Для підприємств, що підпорядковані місцевому самоврядуванню, тарифи переглядає місцева влада.

За словами експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, станом на кінець січня 2020 року тарифи знизило 131 підприємство теплокомуненерго - у середньому майже на 30%.