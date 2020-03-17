Нацкомісія знизила тарифи для 22 теплопостачальних підприємств

Нацкомісія знизила тарифи для 22 теплопостачальних підприємств

Укрінформ
НКРЕКП 17 березня затвердила нові тарифи на теплову енергію для 22 ліцензіатів із числа теплопостачальних підприємств, і вони виявилися на 6,1% нижчими, ніж очікувалося на час попереднього схвалення цих рішень у лютому.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор), встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифи на послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів ліцензіатам НКРЕКП", - ідеться у повідомленні.

Із переліком теплокомуненерго, яким 17 березня затверджено тарифи, можна ознайомитися за посиланням.

У комісії пояснили, що попереднє схвалення тарифів відбулося 21 лютого, а потім проєкти рішень було розміщено на вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій.

У цей період відбулося зниження цін на природний газ; крім того, регулятор відповідно до законодавства за власною ініціативою переглянув для ліцензіатів НКРЕКП витрати на паливо та тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ і когенераційних установках.

Тому, як зазначили в комісії, "середньозважені тарифи на теплову енергію для потреб населення у порівнянні зі схваленими 21.02.2020 знизились в середньому на 6,1% і на 11,7% у порівнянні з діючими з 17.01.2020".

Читайте також: "Тарифна комісія" переходить на дистанційний режим роботи через коронавірус

Як повідомлялося, із 1644 підприємств теплокомуненерго тільки 26 – ліцензіати НКРЕКП, всі інші підпорядковані органам місцевого самоврядування. Для підприємств, що підпорядковані місцевому самоврядуванню, тарифи переглядає місцева влада.

За словами експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, станом на кінець січня 2020 року тарифи знизило 131 підприємство теплокомуненерго - у середньому майже на 30%.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-