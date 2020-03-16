"Тарифна комісія" переходить на дистанційний режим роботи через коронавірус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переходить на дистанційний режим роботи через коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НКРЕКП.

"У зв’язку з установленням карантину на усій території України та введенням обмежувальних заходів на території міста Києва, НКРЕКП здійснює прийом заяв про отримання (анулювання) ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг виключно через Єдиний державний портал адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Єдиний державний портал адміністративних послуг надає здобувачам ліцензії та ліцензіатам можливість подання до регулятора заяви та документів для отримання ліцензії та повідомлення про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, а також звітність в електронному вигляді не виходячи з дому чи офісу, авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).