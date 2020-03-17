Україна домовилася про безперебійний транзит через Угорщину - МЗС

Посольство України в Угорщині домовилося про безперебійний транзит українських товароперевізників територією цієї країни.

Про це у Facebook повідомляє МЗС України.

"Повідомлення з Угорщини, якого довго чекали наші перевізники. Дипломатам Посольства України в Угорщині вдалося домовитися про безперебійний транзит товароперевізників через територію Угорщини", - зазначили в міністерстві.

За інформацією МЗС, розробляються детальний алгоритм і вимоги щодо такого транзиту. Невдовзі їх оприлюднять.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня Угорщина оголосила про серію надзвичайних заходів для стримування пандемії коронавірусу, у тому числі – закриття кордонів для іноземців.