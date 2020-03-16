Українські вантажівки повернуться зі Словенії спеціальним гуманітарним коридором

Україна та інші країни визначили гуманітарний коридор за маршрутом Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія, яким зможе повернутися український вантажний транспорт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Спільними зусиллями різних країн визначено гуманітарний коридор з супроводом за маршрутом Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія, в яких має змогу рухатись транспорт. Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості", - йдеться у повідомленні.

Мінінфраструктури просить перевізників, які готові повернутися у гуманітарному коридорі, терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу avtodep@mtu.gov.ua .

У відомстві зазначили, що, в свою чергу, Угорщина забезпечуватиме й далі безперебійний транзит через свою територію. Детальний алгоритм такого транзиту буде оприлюднено після отримання інформації від Посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини.

"Крім того, 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні, успішно його перетнули та прямують до України", - зазначили в Мінінфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Також було закрито кордон Хорватія - Словенія для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії та кордон Угорщина - Словенія для всього руху з Італії до Угорщини.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 14 березня повідомив, що на кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники. Того ж дня перша група транспортних засобів перетнула італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси, серед яких були й українські, рушили до своїх країн.