Рух товарів між Україною та іншими країнами не припиняється - Криклій
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Рух вантажного транспорту продовжується. Порти, вантажоперевезення авіаційним сполученням, морським, іноземні перевезення - вони працюють. Рух товару у нас продовжується", - наголосив Криклій.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.
А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.