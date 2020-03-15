Рух товарів між Україною та іншими країнами не припиняється - Криклій

Міжнародні вантажні перевезення автомобільним, морським та авіаційним транспортом не припинено.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рух вантажного транспорту продовжується. Порти, вантажоперевезення авіаційним сполученням, морським, іноземні перевезення - вони працюють. Рух товару у нас продовжується", - наголосив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

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А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.