Угорщина закриває кордони для іноземців та скасовує масові заходи

Угорщина закриває кордони для іноземців та вводить низку надзвичайних заходів для стримування коронавірусу.

Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Hungary Today.

«Угорщина закриє свої кордони для всіх пасажирських перевезень, лише громадянам Угорщини буде дозволений в'їзд», - йдеться у повідомленні.

Крім того, починаючи з понеділка, в країні будуть заборонені усі масові заходи. За словами Орбана, спортивні змагання повинні проводитись без участі глядачі, якщо організатори взагалі не скасують ці події.

Паби, кінотеатри та інші культурні заклади також будуть закриті. Водночас ресторанам, кафе та магазинам буде дозволено залишатись відкритими до 15:00, заявив прем'єр-міністр Угорщини.

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Станом на понеділок в Угорщині зафіксовано 39 випадків коронавірусу та одну смерть.

За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257.

Фото: АА