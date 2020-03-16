Європейські фондові ринки продовжують падіння
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, усі основні європейські ринки в понеділок відкрилися на рівнях набагато нижчих за попередні: FTSE 100 знизився на 4%, французький CAC впав на 5%, а німецький Dax знизився на 5%.
Іспанський Ibex впав на 4% після того, як уряд оголосив загальнодержавні обмеження з метою уповільнення активного поширення коронавірусу.
Акції авіакомпаній також сильно постраждали після того, як перевізники оголосили про скасування рейсів у відповідь на глобальні обмеження на поїздки.
Вартість акцій KLM, що належить Air France, впала на 12%. А вартість акцій IAG, власника British Airways - на 16%.
Як повідомляв Укрінформ, Федеральна резервна система США (ФРС) на позаплановому засіданніекстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.