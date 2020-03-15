АМКУ розслідує, чому МАУ зробив ціни на рейси з Європи захмарними

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) розпочинає розслідування підвищення цін на рейси авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з Європи в Україну напередодні закриття українських кордонів.

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"У цій надзвичайній ситуації до Антимонопольного комітету надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України – різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис. АМКУ вивчить ці факти і, у разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника" - написав Хмельницький.

Він зазначив, що комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного прибутку компанії.

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Хмельницький також закликав громадян, які стали свідками таких дій авіакомпанії МАУ та інших авіакомпаній в останні дні, надавати інформацію (а також квитки, чеки оплати, інші документи щодо перельотів) до Київського обласного територіального відділення АМКУ.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводить тимчасову заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

У відповідності з інформацією на сайті МАУ квитки з Парижа до Києва на 16 березня коштують від 35 тис. гривень за місце в бізнес-класі, а на 15 березня - від 21,938 грн за місце в економ-класі. Квитки на рейси з Брюсселя до Києва на 15 і 16 березня коштують від 28,418 тис. грн і 28,389 тис. грн відповідно. По тому ж напрямку на 16 березня можна купити квитки в економ-класі за 18572 тис грн.

З Берліна до Києва 15 і 16 березня квитки в економ-класі коштують 15 880 грн і 17 022 грн відповідно. З Мадрида до Києва на ті ж дати можна купити квитки за 18 714 грн в економ-класі (15 березня) і за 8 045 грн в економ-класі (16 березеня).