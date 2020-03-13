АМКУ нагадує, що за "накручування" цін на ліки загрожує штраф

Антимонопольний комітет України буде в максимально короткі строки досліджувати факти необґрунтованого підняття цін на лікарські засоби та предмети гігієни і штрафуватиме порушників.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

“Антимонопольний комітет України офіційно повідомляє: факти необґрунтованого підняття цін на лікарські засоби та предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту”, - йдеться у повідомленні.

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В комітеті підкреслили, що за антиконкурентну поведінку на порушника можуть накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту.