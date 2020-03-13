Кабміну дозволили закупівлі товарів з протидії коронавірусу без тендерів

Медичні вироби, товари та послуги з протидії поширенню коронавірусу будуть закуповуватися поза тендерами.

Про це на брифінгу після засідання РНБО сказав заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні рішенням РНБО прийнято рішення дозволити Кабінету міністрів вжити термінових заходів для того, що всі медичні вироби, а також товари, послуги, які будуть задіяні для протидії поширення коронавірусної інфекції на території України, проходили поза межами закону про публічні закупівлі” - сказав Ляшко.

Також він повідомив, що завданням уряду буде до кінця наступного тижня забезпечити всі пункти в’їзду, заклади охорони здоров’я, які надають меддопомогу потенційно хворим на коронавірус, лабораторії засобами діагностики — тест-системами, які виявляють коронавірусну інфекцію шляхом полімеразно-ланцюгової реакції, так і експрес-тестами , які дозволяють лікарям-інфекціоністам, а також сімейним лікарям одразу діагностувати у ліжка хворого коронавірусну інфекцію.

Окрім цього, за словами Ляшка, буде розподілено 10 млн масок по областям.

“Також сьогодні прийнято рішення про надання дозволу на використання 10 млн масок, які були розвезені на склади в кожну область і цим самим ми забезпечуємо всі наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту”, - сказав Ляшко.

Водночас, за його словами, протягом наступних двох тижнів Мінекономіки разом з вітчизняними виробниками мають вирішити питання доступності для населення засобів індивідуального захисту - хірургічних масок і антисептиків.