Глава МВФ висунула на посаду свого першого заступника Джеффрі Окамото

Директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва висунула на посаду свого першого заступника Джеффрі Окамото, який наразі працює в Мінфіні США й виконує обов'язки помічника міністра з міжнародних фінансів і розвитку.

Про це глава МВФ офіційно заявила 12 березня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я знайома з Джеффрі з часів, коли він очолював взаємодію Мінфіну США з МВФ та Світовим банком, і представляв США на міжнародному рівні. Я високо ціную його знання, дипломатію та розсудливість під час розв'язання складних питань", - зазначила глава Фонду.

У пропозиції Георгієвої сказано, що Джеффрі Окамото має почати виконувати обов'язки на посаді першого заступника директора-розпорядника МВФ 30 березня цього року. Водночас, його офіційне призначення до цього моменту має затвердити Виконавча рада МВФ.

Таким чином, Окамото замінить на цій посаді Девіда Ліптона, який був одним із кураторів українського напряму в МВФ.