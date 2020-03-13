Глава МВФ висунула на посаду свого першого заступника Джеффрі Окамото

Глава МВФ висунула на посаду свого першого заступника Джеффрі Окамото

Укрінформ
Директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва висунула на посаду свого першого заступника Джеффрі Окамото, який наразі працює в Мінфіні США й виконує обов'язки помічника міністра з міжнародних фінансів і розвитку.

Про це глава МВФ офіційно заявила 12 березня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я знайома з Джеффрі з часів, коли він очолював взаємодію Мінфіну США з МВФ та Світовим банком, і представляв США на міжнародному рівні. Я високо ціную його знання, дипломатію та розсудливість під час розв'язання складних питань", - зазначила глава Фонду.

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У пропозиції Георгієвої сказано, що Джеффрі Окамото має почати виконувати обов'язки на посаді першого заступника директора-розпорядника МВФ 30 березня цього року. Водночас, його офіційне призначення до цього моменту має затвердити Виконавча рада МВФ.

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Таким чином, Окамото замінить на цій посаді Девіда Ліптона, який був одним із кураторів українського напряму в МВФ.

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