Шмигаль пояснив заборону експорту медичних масок, халатів і рукавичок

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає співвітчизників дотримуватися правил гігієни та самоорганізовуватися, адже це - найкращі способи убезпечити себе та рідних від вірусних хвороб.

Про це глава уряду написав у Facebook.

«Пам’ятайте, що дотримання правил гігієни та самоорганізація є найкращими засобами убезпечити себе та рідних від вірусних хвороб», - написав він.

Шмигаль нагадав, що уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку.

«До нас надходить багато запитань від громадян, які саме товари підлягають забороні. Зі списком та кодами товарів можна ознайомитися за посиланням», - написав Прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що обмеження введене, щоб забезпечити потреби українців. Аби уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 березня ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.