Ірак зняв обмеження на експорт м’яса птиці з України

Іраку зняв обмеження з України стосовно експорту продукції птахівництва, які були пов’язані зі спалахом пташиного грипу.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"За результатами роботи Держпродспоживслужби та враховуючи звіт, поданий до Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), компетентний орган Іраку зняв обмеження з України стосовно грипу птиці", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що Європейська комісія ухвалила рішення щодо внесення України до списку країн, до яких застосовуються принципи зонування під час реєстрації спалаху грипу птиці, яке набуло чинності 7 березня 2020 року.

"Таким чином Європейська комісія скасувала обмеження на сертифікацію продукції птахівництва для експорту до країн-членів ЄС з усієї території України, а це означає, що з 07.03.2020 експорт курятини до країн ЄС відновлено", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року Європейська комісія опублікувала рішення про зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.

Раніше, 22 січня 2020 року, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. Яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадали.

Україна експортувала до Європи у 2019 році 134 262 тонни м’яса птиці, що на 8,6% більше, ніж у 2018 році.