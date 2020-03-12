Україна - на третьому місці серед експортерів агропродукції до ЄС

За обсягами постачання агропродукції до ЄС у період із грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна посіла третє місце у світі із показником у 7,3 мільярда євро.

Про це повідомила пресслужба Інституту аграрної економіки (ІАЕ).

“За даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська Комісія, з грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна посіла третє місце в переліку найбільших постачальників продукції аграрного сектору до країн Євросоюзу, експортувавши на суму 7,3 млрд євро”, - йдеться у повідомленні.

Понад 83% вітчизняних поставок до Європейського Союзу становлять зернові та олійні культури, жири та олії, залишки переробної промисловості. Характерним стало помітне зростання експорту окремих видів тваринницької продукції (в кількісному вимірі), зокрема: яєць – до 9,6 тис. тонн (майже у 3,5 раза), меду – до 48 тис. тонн (на 24 %).

Зазначається, що у 2019 році вітчизняні експортери повністю закрили квоти на мед (основну і додаткову), яблучний і виноградний соки, цукор, ячмінну крупу і борошно, консервовані томати (основну і додаткову), оброблений крохмаль, пшеницю, кукурудзу (основну і додаткову), м’ясо птиці, вершкове масло, оброблену продукцію з зернових та крохмаль.

Також в інституті повідомили, що наприкінці 2019 року Європарламент ухвалив рішення про загальне збільшення квот на безмитне ввезення Україною курятини у країни ЄС до 70 тис. тонн на рік до 2021 року, а у січні 2020 року вітчизняні підприємці вже майже закрити основну річну квоту на мед в обсязі 5,8 тис. тонн.