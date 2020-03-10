Україна та ЄС торік "наторгували" агропродукцією на рекордні $10,6 мільярда

Торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом у 2019 році зросла на 18% у порівнянні із 2018 роком, до рекордних 10,6 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки” (ІАЕ).

“У 2019 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом майже на 18% перевищила рекордний показник 2018 року і вперше сягнула позначки у 10,6 млрд дол. При цьому додатне сальдо становило 4,3 млрд дол.”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, імпорт аграрної продукції з країн – членів ЄС минулого року перевищив 3,1 млрд доларів, що на 16,3% більше, ніж у 2018 році. Найбільше у 2019 році Україна витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних, – 343 млн доларів. На готові харчові продукти, екстракти і концентрати – 314 млн доларів. Поставки з Європи тютюну і виробів з нього збільшилися торік порівняно із 2018 роком більш ніж на 60%, до 279 млн доларів. Обсяги поставок з ЄС на український ринок м’ясної продукції за 2019 рік становили 147 млн доларів. Насіння олійних закупили торік на 140 млн доларів.

Головними європейськими партнерами для України залишились Нідерланди, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія і Франція, Бельгія. На ці країни припадає понад 78% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродукції з Європейським Союзом.