Франція надала допомогу Укроборонпрому на суму близько €900 тисяч

Укроборонпром отримав технічну допомогу від уряду Франції на суму близько 900 тисяч євро.

Про це журналістам на пресконференції повідомив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

"Цей проєкт на суму 900 тисяч євро підтверджує довіру наших міжнародних партнерів до Укроборонпрому, технічна допомога піде на антикорупційний напрямок та підвищення стандартів корпоративного управління", - зазначив гендиректор.

За словами Абромавичуса, антикорупційна складова охоплює криміналістичний комплексний аудит, тобто, пояснив він, щоб не було шахрайських оборудок, «яких було, на жаль, в минулому велика кількість»; такий аудит виявлятиме також і шахрайські схеми за кордоном.

Очільник Укроборонпрому поінформував, що підвищення стандартів корпоративного управління - це друга сфера, на яку підуть кошти уряду Франції: "Ми плануємо збудувати найкращі стандарти корпоративного управління згідно з західними стандартами".

Абромавичус пояснив, що посольство Франції для впровадження цих проєктів знайде компанію-консультанта, яка керуватиме цим процесом.

"Кінцева мета – це перетворення концерну «Укроборонпром» на холдинг. Тому нам дуже потрібен незалежний аудит", - сказав гендиректор.

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Він висловив сподівання, що процес аудиту триватиме чотири місяці.

При цьому посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зауважив, що уряд Франції має велику довіру до Укроборонпрому та його керівництва і готовий надавати допомогу у проєктах щодо його вдосконалення.

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