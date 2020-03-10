Шмигаль провів телефонну розмову з місією МВФ

Увечері 10 березня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії в Україні.

Сторони обговорили подальші кроки співпраці, повідомляє Урядовий портал.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.

Очільник уряду наголосив, що Кабмін налаштований на продовження співробітництва з МВФ. Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

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За словами Прем’єр-міністра, уряд також налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності й розвитку, та вважає, що нова програма розширеного фінансування МВФ вкрай важлива на нинішньому етапі.

Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

Глава уряду підкреслив важливість всебічної підтримки, яку МВФ надає Україні.

Фото: КМУ