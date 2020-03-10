Шмигаль провів телефонну розмову з місією МВФ
Сторони обговорили подальші кроки співпраці, повідомляє Урядовий портал.
Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.
Очільник уряду наголосив, що Кабмін налаштований на продовження співробітництва з МВФ. Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.
За словами Прем’єр-міністра, уряд також налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності й розвитку, та вважає, що нова програма розширеного фінансування МВФ вкрай важлива на нинішньому етапі.
Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.
Глава уряду підкреслив важливість всебічної підтримки, яку МВФ надає Україні.
Фото: КМУ