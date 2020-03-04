Євросоюз зняв заборону на експорт м’яса птиці з України

Європейська комісія скасувала заборону на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.

Про це повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький у Facebook.

"У результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською Комісією сьогодні опубліковано рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України", - написав Точицький.

Він нагадав, що заборона була впроваджена у зв’язку виявленням спалаху грипу птиці на території України.

За словами Точицького, Євросоюз вперше застосував режим зонування до України у контексті спалаху грипу птиці.

Разом з тим, заплановано запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі, що сприятиме своєчасному попередженню та належній боротьбі з захворюваннями тварин і рослин та запобіганню їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною та ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз 22 січня 2020 року тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Україна експортувала до Європи у 2019 році м’яса птиці 134 262 тонни - на 8,6% більше, ніж у 2018 році (123 664 тонни).