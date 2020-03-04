Українські виробники курятини відмовляються від антибіотиків

Чотири птахофабрики припиняють використання протимікробних засобів при вирощуванні продукції.

Про це повідомили під час прес-конференції на тему харчової безпеки та антибіотикорезистентності у птахівництві, організованій Агроіндустріальним холдингом МХП за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО ООН).

“Ініціатива ФАО за підтримки ЄБРР - впорядковано використовувати антимікробні засоби. Застосовувати антибіотики з профілактичною метою буде заборонено, як це прийнято в усьому світі. Антибіотики — для лікування”, - розповів під час заходу національний консультант та координатор проєктів ФАО Віталій Башинський.

За його словами, оператори ринку, які запроваджують процедури добровільного маркування вирощування продукції без антибіотиків, проходитимуть незалежний аудит третьою стороною, яка не має конфлікту інтересів з учасниками цього процесу. Інспектори будуть перевіряти відповідність встановленим вимогам, що вже є доступними на сайті “Союзу птахівників України”.

“Вони запроваджуються на базі постійного моніторингу чотирьох основних матриць: вода питна, корми, вода для охолодження, м’ясо (або яйце). Я особисто вітаю цю ініціативу і зроблю все для того, щоб маркування відповідало дійсності”, - заявив Башинський.

Наразі у проєкті вирішили брати участь чотири українські підприємства: “Миронівська птахофабрика”, “Вінницька птахофабрика”, “Володимир-Волинська птахофабрика”, “Ясенсвіт”. Всі дослідження їхньої продукції за планом моніторингу відбуватимуться в акредитованих лабораторіях.

Дані збиратимуть впродовж 3 місяців, далі проводитимуть аудит і за його результатами надаватимуть право наносити маркування на продукт. “Цим проєктом хочемо звести нанівець всі закиди (у використанні шкідливих речовин при виробництві курятини - ред). Продукція птахівництва виробляється екологічно чистою”, - заявив виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Всі результати контролю підтверджуватимуть інспектори Держпродспоживслужби. “Це покладає на нас додаткові зобов’язання, думаю, це підтягне за собою внесення змін у ряд підзаконних актів”, - повідомив директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Борис Кобаль.

Установа, за його словами, вже розробила два проєкти нормативних документів щодо застосування протимікробних препаратів і порядок контролю, обидва знаходяться на розгляді Мінекономіки.

Ініціатива відмови від зловживання антибіотиками виникла через збільшення кількості антибіотикорезистентних штамів у навколишньому середовищі і лікарнях. “Перед людством постала проблема: застосовуючи антибіотики з 40-50 років ми настільки в них повірили, що використовували їх в питній воді, розпилювали у повітрі, додавали до кормів, навіть до харчових продуктів як консерванти. Борючись з мікроорганізмами, не встигаємо за процесами їх адаптації”, - пояснив Башинський.

За його словами, з’явилася реальна загроза того, що хвороби, які досі успішно лікувалися антимікробними засобами, стануть небезпечними.

“Пишаємося тим, що запустили лінійку продуктів, вирощених без антибіотиків. Це світовий тренд і у світі активно розвивається ця категорія продуктів. Так, на американському ринку вона займає 30% і її частка зростає на 7% щороку, що досить істотно”, - розповіла директорка департаменту маркетингу МХП Марина Сергієнко.

Наразі маркована продукція коштує не дорожче позицій попередньої лінійки, птахівники підвищувати ціни поки не збираються, повідомила вона. “Та в Україні багато продукції продається в нефасованому вигляді, фасована в будь-якому випадку коштуватиме дорожче”, - пояснила Марина Сергієнко.

Фото: МХП