В Україні може значно подорожчати часник - через коронавірус

В Україні можуть значно зрости ціни на часник, оскільки його імпортують переважно з Китаю та Ірану.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

За словами директора з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерини Зверєвої, імпорт часнику в Україну стабільно зростає вже два роки поспіль, і в 2019 році був встановлений новий рекорд - 5,3 тис. тонн.

У 2013 році Україна імпортувала близько 6,9 тис. тонн часнику. Однак у 2017 році імпорт впав до 2,5 тис. тонн і навіть почав зростати експорт, який досяг майже 600 тонн у 2018 році. При цьому Україна жодного разу не була нетто-експортером часнику, завжди імпортуючи більше, ніж продавалося на експорт. Основна причина - відсутність належної інфраструктури і знання специфіки зберігання часнику.

"У 2016-2017 роках багато хто в нашій країні зацікавився перспективами вирощування часнику і почав інвестувати в досить великі промислові проекти. На папері це мало вигляд дуже прибуткового бізнесу, однак практично всі інвестори були дуже розчаровані реальними результатами і закрили цей напрямок", - розповіла Зверєва.

Також експерт розповіла, що в 2019 році імпорт часнику зріс у півтора раза порівняно з 2018 роком. Поставки часнику з Китаю зросли ще істотніше - на 61%. Ще однією країною, яка забезпечила значний приріст поставок часнику в Україну, став Іран, який раніше не поставляв нам цей продукт. Третім найбільшим постачальником часнику в Україні є Єгипет. На цю країну припадає близько 13% всього українського імпорту часнику. Також в останні роки нарощує експорт часнику в Україну Узбекистан.

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"Китай і Іран забезпечили минулого року понад 80% всіх поставок часнику в Україну. На сьогоднішній день на внутрішньому ринку практично не залишилося запасів товарного часнику врожаю 2019 року, тому Україна зараз цілком залежна від імпорту. Проблеми з коронавірусом у Китаї та Ірані вже призвели до розвалу логістичних ланцюжків поставок продукції, а новий урожай часнику в країні почнуть збирати лише за 5-6 місяців. Тому не виключено, що ціни на свіжий часник за цей період можуть істотно зрости", - попередила Зверєва.