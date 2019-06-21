На Херсонщині вивели новий сорт озимого часнику

На Херсонщині один з найбільших виробників часнику в Україні зареєстрував новий сорт озимого часнику.

Про це у Facebook повідомляє департамент агропромислового розвитку ОДА.

«ТД «Зоря Плюс» з Чаплинського району, що є одним із найбільших виробників часнику в Україні, зареєстрував новий сорт озимого часнику із назвою Таврійський», - йдеться у повідомленні.

Врожайність нового часнику планують отримувати на рівні 20 тонн/га. Господарство є постійним експортером товарного часнику до Польщі й країн Балтії.

Саме на базі цього господарства щорічно проходить єдиний в Україні форум, присвячений часнику.