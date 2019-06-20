В Україні очікується рекордно низький урожай гречки - експерти

В Україні засіяно гречкою всього 57% від запланованих площ - 55 тис. га, через що урожай цієї культури в поточному сезоні може виявитися рекордно низьким.

Про це повідомляють аналітики УкрАгроКонсалт.

"В Україні завершився посів гречки з істотним відставанням від плану. Засіяно лише 57% запланованих площ - 55 тис. га, що на 45% менше, ніж було на ту саму дату минулого року. У зв'язку з рекордно низькими посівами гречки її урожай у країні може скоротитися до історичного мінімуму", - йдеться у повідомленні.

Експерти стверджують, що власного врожаю буде недостатньо для задоволення внутрішнього попиту і виникне необхідність нарощувати імпорт гречки та похідних продуктів.

Наголошується, що в сезоні 2017/2018 років Україна імпортувала 48 тис. тонн гречки і продуктів переробки, переважно з країн СНД. При цьому в минулому сезоні виробництва гречки в Україні було цілком достатньо для задоволення внутрішніх потреб.

Через зростання імпорту при достатній пропозиції гречки на внутрішньому ринку відбувся різкий обвал цін на зерно гречки. Це, на думку аналітиків, і призвело до подальшого зниження рентабельності її виробництва і, як наслідок, - до істотного скорочення посівів за останні два роки.