Український і польський оператори ГТС планують укласти угоду

ТОВ «Оператор ГТС України» та польський оператор Gaz-System мають намір укласти угоду про взаємодію і запрошують замовників послуг надати свої пропозиції.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Обидва оператори ГТС запрошують користувачів системи у період з 3 березня по 4 травня 2020 року надати зауваження та пропозиції до запропонованого тексту щодо: правил процесу метчингу, правил алокації обсягів природного газу, процедури комунікації у разі надзвичайних подій", - йдеться у повідомленні.

Оператори проведуть оцінку отриманих коментарів та, за необхідності, скоригують текст угоди про взаємодію.

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ОГТСУ та Gaz-System планують запропонувати послуги транспортування газу у точках міждержавного з’єднання «Германовичі» та «Дроздовичі» через одну віртуальну точку з’єднання двох систем.

Заброньована потужність у зазначених точках буде перерозподілена для відповідного користувача системи як потужність точки з’єднання до системи Gaz-System/ОГТСУ у розмірі, що дорівнює сумі фактичної заброньованої потужності у точках міждержавного з’єднання «Дроздовичі» та «Германовичі» за той же період та виходячи з тих же умов.

Всім учасникам ринку пропонується подати свої коментарі та запитання, відправивши їх на електронну пошту: businesscooperation@tsoua.com та instrukcja@gaz-system.pl

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ "Оператор ГТС України" з 1 січня розпочала імпорт газу із Польщі шляхом віртуального реверсу. Таке постачання передбачає взаємозалік газових потоків під час транзиту російського блакитного палива через територію України до Польщі. А з 1 березня - запускає віртуальний реверс зі Словаччиною.