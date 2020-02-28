Оператор ГТС з 1 березня запускає віртуальний реверс зі Словаччиною

ТОВ "Оператор ГТС України" з 1 березня запускає віртуальний реверс зі Словаччиною.

Про це йдеться у повідомленні ОГТСУ у Facebook.

"З 1 березня (післязавтра) запускаємо віртуальний реверс зі Словаччиною. До цього Україна йшла більше 5 років. Словацький газотранспортний коридор відіграє значну роль в забезпеченні енергонезалежності нашої країни. З 2014 року ми намагались налагодити імпорт газу зі Словаччини за рахунок віртуального реверсу, але Газпром всіляко блокував таку можливість. Тому довелось збудувати окремий інтерконектор Вояни-Ужгород для фізичного реверсу", - розповіли у компанії.

Після того, як був успішно завершений анбандлінг, внесено зміни до законодавства та відбувся перехід на взаємодію з Газпромом за європейськими правилами, - віртуальний реверс став можливим.

"Тепер ми спільно зі словацький оператором ГТС Eustream відкриваємо віртуальний реверс через точку з’єднання «Вельке Капушани – Ужгород». Поки словацький оператор пропонує щоденні потужності в обсязі 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу). У випадку наявності більшого інтересу з боку ринку оператори можуть збільшити рівень віртуальних потужностей", - додали у компанії.

ОГТСУ також нагадав, що віртуальний реверс вже з 1 січня активно використовуєтсья на польському кордоні, незабаром він запрацює і з Угорщиною.