Україна готова за рік прийняти 6,6 мільярда кубів газу з Польщі

Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу за рахунок фізичних поставок, а ще 3,2 млрд кубометрів може забезпечити віртуальний реверс.

Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС" Сергій Макогон.

"Ми готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. Питання лише в наявності потрібного обсягу газу та тиску з польської сторони", - сказав Макогон.

Поставки можуть здійснюватися по двох наявних з'єднаннях із ГТС Польщі: Дроздовичі й Германовичі.

"6,6 млрд кубометрів це навіть більше поточної потужності терміналу СПГ в Свіноуйсті (5 млрд кубометрів). За сумарної потреби в імпорті у 8-9 млрд кубометрів поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту", - розповів Макогон.

Читайте також: Оператор ГТС розраховує отримати 115 мільярда доходів за пʼять років

Більш того, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.

"Це означає, що ми можемо імпортувати весь обсяг, який проходить через Україну до Польщі. Сьогодні через нас у Польщу йде 9 млн кубометрів на добу, отже ці ж 9 млн кубометрів можуть бути імпортовані через механізм віртуального реверсу. А це 3,2 млрд кубометрів на рік", - додав Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна на 35% збільшила імпорт газу з країн Європейського Союзу - 14,2 млрд м куб. Україна отримує газ по реверсу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

У серпні 2019 року "Укртрансгаз" повідомляв, що з 1 січня 2020 року Україна почне імпортувати 1,5 млрд м куб. природного газу з Румунії через територію Молдови.