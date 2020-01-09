Оператор ГТС розраховує отримати 115 мільярда доходів за пʼять років

ТОВ "Оператор ГТС" протягом 5 років отримає 115 млрд грн доходів, 60% з них забезпечить транзит.

Про це на брифінгу розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сумарний дохід, який планує отримати Оператор ГТС за наступні 5 років, становить близько 115 млрд грн. Якби не було транзиту, дохід мав би оплачуватися місцевими споживачами. У випадку продовження транзиту більше 60% буде оплачено за рахунок транзиту", - сказав Макогон.

За його словами, транзит газу через Україну забезпечить близько 2% ВВП на рік порівняно з "нульовим" транзитом.

"Близько 12 млрд дол. - це буде вплив на сальдо поточного рахунку. 7,2 млрд дол. - дохід від транзиту, 2,9 млрд дол. - кошти, сплачені Газпромом за рішенням арбітражу, ще 2,3 млрд дол. - зниження потенційних затрат на подорожчання імпортного газу. Якби транзиту не було і був би запущений "Північний потік-2", Україна платила б більше за імпортний газ, адже треба було б закуповувати газ у Німеччині. За нашими розрахунками, це близько 20-30 дол. (більше - ред.) на тисячу кубометрів", - зазначив Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.

Фото: Нафтогаз