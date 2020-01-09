Оператор ГТС розраховує отримати 115 мільярда доходів за пʼять років
Про це на брифінгу розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сумарний дохід, який планує отримати Оператор ГТС за наступні 5 років, становить близько 115 млрд грн. Якби не було транзиту, дохід мав би оплачуватися місцевими споживачами. У випадку продовження транзиту більше 60% буде оплачено за рахунок транзиту", - сказав Макогон.
За його словами, транзит газу через Україну забезпечить близько 2% ВВП на рік порівняно з "нульовим" транзитом.
"Близько 12 млрд дол. - це буде вплив на сальдо поточного рахунку. 7,2 млрд дол. - дохід від транзиту, 2,9 млрд дол. - кошти, сплачені Газпромом за рішенням арбітражу, ще 2,3 млрд дол. - зниження потенційних затрат на подорожчання імпортного газу. Якби транзиту не було і був би запущений "Північний потік-2", Україна платила б більше за імпортний газ, адже треба було б закуповувати газ у Німеччині. За нашими розрахунками, це близько 20-30 дол. (більше - ред.) на тисячу кубометрів", - зазначив Макогон.
Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.
Фото: Нафтогаз