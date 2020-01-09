Оператор ГТС порахував економічний ефект від збереження транзиту

ТОВ "Оператор ГТС" підрахувало економічний ефект, який отримає протягом наступних п'яти років Україна від збереження транзиту.

Про це на брифінгу повідомив виконавчий директор генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми переходимо на європейські правила роботи нашої ГТС з нашими партнерами. Для постачальників, трейдерів це значно більш прості умови роботи, значне розширення можливостей по імпорту. Уже зараз доступний віртуальний реверс з Польшею. Це означає, що сьогодні транзит йде з України в Польшу в об'ємі 9 млн кубометрів газу, цей же об'єм ми можемо імпортувати без необхідності виводити цей газ на територію Польщі. Це віртуальний реверс, коли заявки шиперів підсумовуються і імпорт відбувається без фактичного переміщення через кордон", - зазначив Макогон.

За його словами, завдяки збереженню транзиту знизиться тариф на імпорт газу.

"Планувалося, що він становитиме 16 дол., але буде 4,45 дол. Це додаткове зниження порівняно з минулорічним тарифом - 6,28 дол.

Загалом завдяки збереженню транзиту тарифна сітка за різними напрямками знизиться від 2 до 4 разів, що за п'ять років принесе сумарний позитивний ефект для економіки на суму близько 150 млрд грн.

"Наприклад, тарифи на вхід для українських газовидобувних компаній будуть у 4 рази нижчими, ніж у випадку, якби транзиту не було. Планувалося, що цей тариф мав становити близько 400 грн, а зараз він становитиме 100 грн. Видобуток може зекономити та додатково інвестувати майже 1 млрд дол." - зазначив Макогон.

Для споживачів тариф буде вдвічі нижчим, ніж міг би бути у разі відсутності транзиту.

"Планувалося, що буде 289 грн, а буде 124 грн. Це навіть менше, ніж було у минулому році. Промисловість зекономить близько 33 млрд грн, а населення - близько 15 млрд грн", - додав Макогон.