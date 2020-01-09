Газпром із 1 січня оплачує транзит, навіть якщо не качатиме газ - Вітренко

Російський Газпром з 1 січня оплачує зарезервовані обсяги транзиту, навіть якщо прокачує менше обсягів.

Про це на брифінгу поінформував виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали. І Газпром, і Нафтогаз, і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємним сюрпризом. Не були готові повністю завантажувати систему. Але попри те, що обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що це є перевагою підходу "качай або плати", який з'явився у новому контракті: незалежно від того, чи качає Газпром газ, він все одно оплачує зарезервовані потужності.

"Газпром був "супероператором" української ГТС. Але з підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою газотранспортну систему", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.