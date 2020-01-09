Газпром із 1 січня оплачує транзит, навіть якщо не качатиме газ - Вітренко
Про це на брифінгу поінформував виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали. І Газпром, і Нафтогаз, і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємним сюрпризом. Не були готові повністю завантажувати систему. Але попри те, що обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані", - сказав Вітренко.
Він зазначив, що це є перевагою підходу "качай або плати", який з'явився у новому контракті: незалежно від того, чи качає Газпром газ, він все одно оплачує зарезервовані потужності.
"Газпром був "супероператором" української ГТС. Але з підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою газотранспортну систему", - зазначив Вітренко.
Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.