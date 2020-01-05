Газпром в повному обсязі платить за транзит Україною — Оператор ГТС

Оператор ГТС України в повному обсязі отримує від російського "Газпрому" оплату за транзит газу територією України.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

"Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що, попри те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м за добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу. Гроші вже на рахунках "Оператора ГТС України", оскільки послуги надаються за принципом передоплати", - написав Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році, в рамках домовленостей з Європейською енергетичною спільнотою, Україна зобов'язалася здійснити анбандлінг НАК "Нафтогаз України", тобто розділити транспортування, зберігання, добування і продаж газу.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". Це було необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

15 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг.

22 листопада НКРЕКП сертифікувала Оператора ГТС. 17 грудня рішення сертифікувати Оператора ГТС України ухвалив Секретаріат Енергетичної спільноти ЄС.

Анбандлінг офіційно завершився 1 січня 2020 року.

30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні переговори з ВАТ "Газпром" щодо транзиту газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд кубометрів в наступних 4 роки.

Фото: Нафтогаз