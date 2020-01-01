Процес анбандлінгу ГТС офіційно завершений - Коболєв

Оператор газотранспортної системи України відокремився від Групи Нафтогаз і повністю перейшов в управління АТ "Магістральні газопроводи України". Таким чином, процес анбандлінгу офіційно завершено.

Про це повідомив у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Сьогодні завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від Групи Нафтогаз та розпочав автономну роботу - транспортування природного газу для споживачів України та ЄС", - написав він, привітавши колективи та проєктні команди Оператора ГТС, Укртрансгазу, МГУ та Нафтогазу з вчасною та успішною реалізацією важливого національного проєкту.

За словами Коболєва, це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України.

"Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником", - наголосив голова правління НАК.

Він подякував Президентові, уряду, Верховній Раді, НКРЕКП та всім причетним "за волю та злагоджену копітку роботу на результат, якого вдалось досягти за останні півроку".

Коболєв також зауважив, що Нафтогаз перестав бути акціонером (бенефіціаром) Оператора ГТС, проте стає його великим клієнтом і "готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні".

Водночас, на сторінці Нафтогазу у соцмережі уточнюється, що Оператор ГТС України вийшов з Групи Нафтогаз і тепер на 100% належить АТ "Магістральні газопроводи України", яке, в свою чергу, на 100% належить Міністерству фінансів України.

Раніше керівник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що підписав акт прийому-передачі активів української ГТС з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України». Актом було передано понад 47 тисяч інвентарних одиниць.

ОГТСУ прозвітував, що перша ніч минула у штатному режимі, до ЄС протранспортовано перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня 2019 року оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

24 грудну НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС України" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.

30 грудня Україна підписала транзитний контракт, який складається з трьох документів: міжоператорська угода між Оператором ГТС України та Газпромом, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Раніше ОГТСУ не міг почати працювати з Газпромом та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами. Така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і Газпромом, який завершується 1 січня 2020 року.