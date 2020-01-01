Для завершення анбандлінгу ГТС залишилося кілька формальних процедур - Макогон

Керівник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон підписав акт прийому-передачі активів української ГТС з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України»; для завершення анбандлінгу залишилося декілька формальних процедур.

Про це повідомляється на сторінці Оператора ГТС України (ОГТСУ) у Facebook.

"Сергій Макогон підписав акт прийому-передачі активів української ГТС з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України». Актом було передано понад 47 тисяч інвертарних одиниць", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що тепер ОГТСУ перейняв необхідне державне майно, що перебуває в державній власності та використовується у діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

"Це один із завершальних кроків до закінчення юридичного процесу відділення нового оператора ГТС. Сьогодні ще декілька формальних, але важливих процедур в нотаріуса, і анбандлінг буде остаточно завершено", - заявляє ОГТСУ.

Раніше ТОВ «Оператор ГТС України» прозвітувало, що перша ніч минула у штатному режимі, до ЄС протранспортовано перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.

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Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку та постачання.

24 грудня НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

30 грудня Україна підписала транзитний контракт, який складається з трьох документів: міжоператорська угода між Оператором ГТС України та Газпромом, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Раніше оператор ГТС не міг почати працювати з Газпромом та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами. Така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і Газпромом, який завершується 1 січня 2020 року.

Фото: ОГТСУ