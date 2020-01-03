Оператор ГТС заявив, що повністю забезпечує заявки на транзит російського газу

З початку року ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) повністю забезпечує заявки на транзит російского газу до країн ЄС та Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Починаючи з 7:00 год 1 січня, ми виконуємо всі заявки Газпрому в повному обсязі - транспортуємо газ з РФ до країн ЄС і Молдови в режимі 35-45 млн кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що вже перші дні роботи нового оператора довели ефективність змін, що відбулися на газотранспортному ринку України.

"Нам повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних та вихідних точках із розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд куб. м. Це підтверджує очевидні переваги принципу "качай або плати", який раніше було впроваджено в українське енергетичне законодавство згідно з європейськими нормами", - зазначили в компанії.

Водночас, зауважили в ОГТСУ, з початку року обсяги транзиту поки не вийшли на законтрактований рівень. Тому система частково працює в реверсному режимі.

"У зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто споживачі в східних та південних регіонах України отримують газ із ПСГ газопроводом Союз у напрямку «захід - схід». Отже, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали", - зазначив оператор ГТС.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році, в рамках домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством, Україна зобов'язалася здійснити анбандлінг НАК "Нафтогаз України", тобто розділити транспортування, зберігання, видобуток і продаж газу.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу Нафтогазу. Це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

15 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг.

22 листопада НКРЕКП сертифікувала Оператора ГТС. 17 грудня рішення сертифікувати Оператора ГТС України ухвалив Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.

Анбандлінг офіційно завершився 1 січня 2020 року.

30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.