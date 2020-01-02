Вітренко: Транзит газу із РФ можна значно збільшити - головне, що він є

Підписана у Відні угода про транзит газу є переможною, незалежно від законтрактованих у ній обсягів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Я розумію, що хотілось би, щоб обсяги і транзиту, і доходи від нього не зменшувалися. Але давайте подивимося правді в очі. Обсяги, які йшли через Україну в Румунію і потім на південь Європи, зараз будуть йти через Турецький потік. Мова йде про приблизно 30 мільярдів кубометрів. Будівництво Північного Потоку 2. Воно наразі призупинено (за рахунок санкцій з боку США), але ніхто не може дати гарантій, що цей обхідний газопровід не буде добудований. Мало того, як я вже писав, в принципі Росія може обходитися без українського транзиту і без Північного Потоку 2. Так, собі в збиток, але весь цей проєкт - це не про прибутки для Росії", - зазначив він.

Вітренко наголосив, що у планах РФ було повна зупинка транзиту через Україну. Тому підписана у Відні угода на транзит газу - це стратегічна перемога України, незалежно від законтрактованих обсягів транзиту.

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"Ще раз повторю для тих, хто не може або не хоче зрозуміти реальність - базовим варіантом, з яким потрібно порівнювати, і це навіть після зупинки Північного Потоку 2, є повне припинення транзиту. Тобто нульові обсяги транзиту. Саме до цього всі готувалися, в тому числі і Газпром. Кому і так не зрозуміло, подивіться на привітання посольства США з привітанням у підписанні контракту", - підкреслив він.

За словами Вітренка, подальший розвиток ситуації повністю залежатиме від грамотних дій України та підтримки партнерів.

"Потрібно розуміти, що ця боротьба ще не закінчена. Якщо Північний Потік так і не буде добудований, а Україна підтвердить надійність транзиту, вже за європейськими правилами, обсяги транзиту будуть більшими. Лише зазначу, що без супер поважних і очевидних причин поїхати додому без угоди щодо обсягів з Мінська (це вже після переговорів у Берліні) - це означало б отримати звинувачення у неконструктивності від європейців і навіть від американців. Тоді було б гірше, навіть для санкцій щодо Північного Потоку 2. Всі би сказали, що це Україна не хоче транзит", - написав він.

Вітренко нагадав, як тривала боротьба за збільшення обсягів транзиту у нових угодах.

"Спочатку наші європейські партнери «отримали» від Росії обіцянку зберегти транзит через Україну, але у значно менших обсягах. Потім на політичному рівні вдалося суттєво збільшити обсяги. А потім вже у Мінську нам вдалося їх ще збільшити до рівня, закладеного в підписані угоди. Я зробив все, що міг. Якщо хтось може зробити більше - ніхто не заважає, контракт каже лише про гарантований рівень, добивайтесь більших обсягів, створюйте для цього необхідні умови. Обсяги можуть бути більшими, причому значно більшими. Це залежить від багатьох факторів. Головне, що система вже відкрита для транзиту не тільки для Газпрому. Тепер вже робота оператора за сприяння з боку держави", - підкреслив посадовець Нафтогазу.

Вітренко також нагадав, що ситуація, в якій опинилася Україна, склалася не під час перемовин у Берліні або Відні, і навіть не цього року.

"Цей проєкт, Турецький потік, з’явився у 2014 році. Ніхто ж особливо не критикує попередніх президентів, уряди і парламент, дипломатів за те, що вони його не упередили або зупинили. Тому, коли представники попередньої влади зараз критикують зменшення обсягів транзиту, це може виглядати як лицемірство", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на тристоронніх газових переговорах у Берліні були досягнуті домовленості, які включають обсяги транзиту газу, тарифи і питання вирішення арбітражних спорів між Україною і РФ.

30 грудня у Відні завершились чотириденні перемовини з "Газпромом" про транзит газу. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз підписали новий контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.