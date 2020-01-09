Україна недоотримуватиме $450 мільйонів на рік через запуск "Турецького потоку" - Макогон

Україна через запуск газопроводу "Турецький потік" недоотримуватиме 450 млн дол. на рік, однак Оператор ГТС планує компенсувати цей дохід за рахунок надання нових послуг.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Недоотриманий дохід - близько 450 млн на рік. Це не можна назвати збитками, бо ми нічого не втрачаємо, ми їх просто не заробимо. Як будемо це компенсувати? Будемо шукати нові ринки. Потужності цього газопроводу бронюємо та пропонуємо іншим постачальникам. Якщо з'явиться ресурс газу у цьому регіоні, який буде доцільно імпортувати в Україну, то будь ласка", - сказав Макогон.

Він зазначив, що Оператор ГТС також працює над новими напрямками - так званим "коротким транзитом". У найближчі тижні перші трейдери зможуть скористатися цією послугою.

"Ми будемо надавати послуги транзиту, наприклад, із Польщі в Угорщину, з Угорщини в Румунію, з Польщі у Словаччину тощо, плюс використання ПСГ. Це перший крок до створення хабу. У ПСГ є режим митного складу, який дозволяє закачувати газ без необхідності сплачувати митні платежі", - розповів Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 8 січня відбувся запуск в експлуатацію першої черги газопроводу «Турецький потік», який доставлятиме газ у Європу в обхід України.

“Турецький потік” складається з двох гілок потужністю 15,75 млрд кубометрів газу на рік кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша - для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, внаслідок запуску "Турецького потоку" обсяги транзиту газу територією України цьогоріч скоротяться на 15 млрд кубометрів.