Україна витратила 3-4 мільярда на підготовку до "нульового транзиту" газу

За останні два роки Україна інвестувала 3-4 млрд грн в українську газотранспортну систему для підготовки до можливого припинення транзиту російського газу.

Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Близько 3-4 млрд грн. 2019 року "Укртрансгаз" мав рекордний обсяг інвестицій, якщо брати останні 5-10 років. Дуже багато роботи було виконано. Ми, фактично, всю нашу систему перебудували на реверсний режим", - сказав Макогон.

На його думку, всі інвестиції, внесені за останні два роки в рамках підготовки до нульового транзиту, дають змогу Україні без проблем пройти січень в умовах зниження транзитних обсягів газу. При цьому, було модернізовано не лише напрямок зі Словаччини, а й південний напрямок із Румунії.

"Як ви знаєте, Молдова до останнього моменту розраховувала отримувати газ із південного напрямку. Зараз газ продовжує йти через нас, але в середині грудня "Газпром" навіть забронював потужності з Болгарії до Румунії", - розповів Макогон.

Він нагадав, що в реверсному режимі ГТС України працювала тільки 2009 року, коли було повне відключення транзиту.

"Звичайно, ідеальний для нас варіант - не включати реверс, але ми добре підготувалися для роботи в цьому режимі... Зараз ми бачимо, що все нормально функціонує", - додав керівник ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році, в рамках домовленостей з Європейським енергетичним співтовариством, Україна взяла на себе зобов'язання здійснити анбандлінг НАК "Нафтогаз України", тобто розділити транспортування, зберігання, видобуток і продаж газу.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". Це було необхідною умовою того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

15 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг.

22 листопада НКРЕКП сертифікувала Оператора ГТС. 17 грудня рішення сертифікувати Оператора ГТС України прийняв Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.

Анбандлінг офіційно завершився 1 січня 2020 року.

30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні переговори з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років із можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів на наступні 4 роки.

Фото: Нафтогаз