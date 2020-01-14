Україна витратила 3-4 мільярда на підготовку до

Україна витратила 3-4 мільярда на підготовку до "нульового транзиту" газу

Укрінформ
За останні два роки Україна інвестувала 3-4 млрд грн в українську газотранспортну систему для підготовки до можливого припинення транзиту російського газу.

Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

"Близько 3-4 млрд грн. 2019 року "Укртрансгаз" мав рекордний обсяг інвестицій, якщо брати останні 5-10 років. Дуже багато роботи було виконано. Ми, фактично, всю нашу систему перебудували на реверсний режим", - сказав Макогон.

На його думку, всі інвестиції, внесені за останні два роки в рамках підготовки до нульового транзиту, дають змогу Україні без проблем пройти січень в умовах зниження транзитних обсягів газу. При цьому, було модернізовано не лише напрямок зі Словаччини, а й південний напрямок із Румунії.

"Як ви знаєте, Молдова до останнього моменту розраховувала отримувати газ із південного напрямку. Зараз газ продовжує йти через нас, але в середині грудня "Газпром" навіть забронював потужності з Болгарії до Румунії", - розповів Макогон.

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Він нагадав, що в реверсному режимі ГТС України працювала тільки 2009 року, коли було повне відключення транзиту.

"Звичайно, ідеальний для нас варіант - не включати реверс, але ми добре підготувалися для роботи в цьому режимі... Зараз ми бачимо, що все нормально функціонує", - додав керівник ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році, в рамках домовленостей з Європейським енергетичним співтовариством, Україна взяла на себе зобов'язання здійснити анбандлінг НАК "Нафтогаз України", тобто розділити транспортування, зберігання, видобуток і продаж газу.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". Це було необхідною умовою того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

15 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг.

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22 листопада НКРЕКП сертифікувала Оператора ГТС. 17 грудня рішення сертифікувати Оператора ГТС України прийняв Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.

Анбандлінг офіційно завершився 1 січня 2020 року.

30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні переговори з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років із можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів на наступні 4 роки.

Фото: Нафтогаз

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