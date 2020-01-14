Газпром не розраховував підписати транзитну угоду з Україною — Макогон

Російський "Газпром" сильно знизив обсяг прокачування газу через українську газотранспортну систему, оскільки не очікував досягнутої домовленості щодо транзиту з 1 січня.

Таке припущення висунув генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми виконуємо всі заявки, які подає Газпром. Скільки нам подають - стільки і транзитуємо. У мене є кілька гіпотез. Перша: "Газпром" сам здивувався досягнутій домовленості щодо транзиту з 1 січня. Можливо, вони готувалися до його переривання і зупинили продажі газу на січень, щоб в штрафні санкції не потрапляти. Думаю, що свята закінчаться, вони почнуть продажі, і все дійде до обумовлених обсягів", - вважає Макогон.

Він наголосив, що Газпром все одно оплачує прокачування 178 млн кубометрів на добу, хоч транзит має зараз менші обсяги. Більше того, Україна навіть економить на паливному газі, адже деякі агрегати не треба включати.

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"Друга гіпотеза пов'язана з тим, що вони пристосовуються до роботи в європейському режимі номінація-реномінація, тому просто побоюються брати на себе відповідальність перед Заходом: якщо щось не так спрацює, і вони понесуть збитки за недопоставку. Є ризики для тих, кому робота за європейськими правилами в новинку, Румунія, Молдова. Але ми з ними працюємо, поки проблем не бачу", - сказав Макогон.

Він висловив припущення, що Газпром на час свят вирішив подивитися, як працюватиме їх служба на кордоні Україна-Росія.

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"На західному кордоні за європейськими правилами вже давно працює "Газпром експорт", а на східному - безпосередньо Газпром, і вони там ще не такі просунуті. Тому відточують механізми, і дивляться, як працює ланцюжок номінацій-реномінацій по всьому маршруту від РФ до країн ЄС", - вважає Макогон.

На його думку, зменшення обсягів прокачування може також бути пов'язане з небажанням Росії опускати ціну на газ в Європі.

"Вони готувалися до затяжної блокади, у них в Європі дуже багато свого газу в підземці. Плюс, як ви бачите, зима дуже тепла", - додав Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна після затяжних переговорів підписала контракт про транзит газу з російською стороною. Серед іншого, в контракті закладено принцип "качай або плати", який зобов'язує Росію оплачувати заброньовані потужності незалежно від обсягу прокачування.