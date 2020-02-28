Міненерго очікує від Арселора закриття мартенівського виробництва у березні

Міністерство енергетики та захисту довкілля провело зустріч з ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Про це Укрінформу повідомляє у пресслужба Мінекоенерго.

"Заступники міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський та Костянтин Чижик провели зустріч з керівництвом ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" щодо інвестиційних планів підприємства, виконання природоохоронних заходів та зобов'язань в частині захисту довкілля, взятих при купівлі комбінату. Під час зустрічі зосередили увагу керівника підприємства на необхідності повного закриття мартенівського виробництва в березні 2020 року та виконання вимог дозволів на викиди щодо припинення роботи доменної печі №7 до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо запевнив, що ці заходи будуть вчасно реалізовані для формування атмосфери довіри між державою та інвестором, а також повідомив про плани з вересня 2020 року розпочати будівництво фабрики огрудкування потужністю 5 млн т окатишів на рік. Така технологія є більш екологічною за рівнем викидів СО, SOx, NOx та пилу.

"Протягом двох тижнів новий керівник надасть відповідним чином затверджені детальні графіки реалізації вищезазначених заходів", - запевнили в Мінекоенерго.