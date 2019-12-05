"АрселорМіттал Кривий Ріг" перевірять екоексперти

На Дніпропетровщині створюють експертну групу для екомоніторингу заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг", який вважається першим забруднювачем повітря.

Саме над виправлення ситуації спільно працюють Дніпропетровська ОДА та представники підприємства, повідомляє пресслужба ОДА.

«Турбота про екологічну ситуацію в регіоні – мій особистий стратегічний пріоритет. Першочергове завдання – знизити шкідливі викиди у повітря, аби мешканцям області стало легше дихати», – зазначив під час наради з екологічної діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

За його словами, наразі з основними забруднювачами обговорено швидкі та довгострокові сценарії екоінвестицій у модернізацію виробництва. Конкретні пропозиції чекають і від «АрселорМіттал Кривий Ріг» - підприємство пообіцяло скласти відповідний графік, в якому визначить обсяг коштів для реалізації екологічних програм та чіткі терміни виконання кожного кроку, наголосив Бондаренко.

На нараді вирішили, що для незалежного контролю за виконанням підприємством запланованих кроків зі зниження шкідливих викидів у повітря створять розширену робочу групу. До її складу увійдуть громадські організації, представники наукових інституцій Кривого Рогу, облдержадміністрації та заводу.

«До кінця 2019-го запланували узгодити з «АрселорМіттал Кривий Ріг» графік щодо технологічної модернізації підприємства та покращення екологічної ситуації в регіоні. Щокварталу незалежні експерти відвідуватимуть завод для моніторингу виконання взятих на себе зобов’язань», – сказав Бондаренко.

Як зазначив в.о. генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр Іванов, підприємство відкрите до співробітництва та конструктивного діалогу з владою та громадськістю.

«За 14 років роботи компанії в Україні нам вдалося зменшити обсяг викидів в атмосферу на 50%. Але розуміємо, що треба зробити ще більше. Попереду – велика інвестиційна програма з модернізації виробництва та охорони навколишнього середовища. Постійна взаємодія з громадськістю і представниками влади сприятиме більш ефективній реалізації цієї стратегії», – підкреслив Іванов.

Світова практика свідчить, що зазвичай підприємства інвестують в екопрограми від 10 до 20% власного прибутку.