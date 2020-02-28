Фондові біржі США обвалюються через коронавірус

Основні американські фондові біржі зазнали чергового обвалу на тлі занепокоєнь щодо впливу коронавірусу на глобальну економіку.

Про це повідомляє CNN.

"Індекс Dow (INDU) впав на 1191 бал, або на 4,4%, що стало для нього найнижчим в історії падінням упродовж одного дня", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом зі свого останнього піку цей індекс опустився більш як на 10%.

Водночас S&P 500 (SPX) закрився на зниженні на рівні 4,4%, втративши за день 3000 балів. Індекс Nasdaq Composite (COMP) упав на 4,6%, теж опустившись більш ніж на 10% зі свого останнього піку.

У разі продовження цієї тенденції всі три індекси можуть пережити найгірший тиждень від осені 2008 року, коли світ охопила фінансова криза, зауважує CNN.

Як повідомляв Укрінформ, на фондових біржах світу кілька днів поспіль триває падіння котирувань у зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом COVID-19 за межами Китаю.