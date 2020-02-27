Нафта дешевшає п'яту сесію поспіль через поширення коронавірусу

Ціни на нафту знизилися у четвер, оскільки побоювання з приводу швидкого поширення коронавірусу виявилися більш значущими, ніж зростання запасів сировини в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,71 (1,33%) - до $52,72 за барель. У середу їхня ціна опустилася на $1,52 (2,77%), становивши на закриття $53,43 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,72 (1,48%) - до $48,01 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна знизилася на $1,17 (2,34%), завершивши день на позначці $48,73 за барель - мінімуму з 7 січня минулого року.

За останні п'ять днів торгів обидві марки подешевшали приблизно на 11%, що є найбільш різким п'ятиденним падінням із серпня 2019 року.

У середу кількість нових випадків інфікування коронавірусів за межами Китаю вперше перевищила кількість нових заражених всередині КНР. Новими епіцентрами спалаху стають Іран та Італія.

Президент США Дональд Трамп у четвер запевнив американців у тому, що ризики від коронавірусу залишаються "дуже низькими". Проте азіатські ринки акцій різко знижуються вранці у четвер, оскільки інвестори побоюються, що поширення вірусу негативно позначиться на глобальній економіці, так як карантин й інші заходи уповільнюють торгівлю і промисловість.

"Розмови про те, що коронавірус може поширитися в США, викликали новий розпродаж", - сказав старший аналітик Fujitomi Co Кадзухіко Саїто. За його словами, якщо спалах "продовжить погіршуватися в США, ціни на нафту, швидше за все, знизяться ще сильніше, особливо з урахуванням вже падаючих цін на бензин у США".

Запаси бензину у США за тиждень по 21 лютого скоротилися на 2,7 мільйона барелів, повідомило напередодні Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси дистилятів зменшилися на 2,1 мільйона барелів, тоді як запаси нафти виросли на 452.000 барелів.

Також нафтовий ринок стежить за можливими новими скороченнями видобутку ОПЕК +. Зустріч групи у Відні заплановано на 5-6 березня.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 52,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 52,83 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($52,81).