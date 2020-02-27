Видатки на виплату зарплати бюджетникам торік зросли на 22,7%

Видатки Державного бюджету України за 2019 рік на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери зросли порівняно з 2018 роком на 22,7% і становили 210,1 млрд грн.

Про це йдеться в інформації Міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України за 2019 рік.

"Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери у 2019 році становили 210,1 млрд грн, що на 38,8 млрд грн, або на 22,7 відсотка більше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зростання відповідних видатків пов’язано із підвищенням мінімальної заробітної плати, окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки. Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлювався у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1921 грн (підвищення становило 9,0 відсотка порівняно з 2018 роком).