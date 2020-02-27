Доходи держбюджету торік зросли на 7,6% - Мінфін

Доходи Державного бюджету України у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли на 7,6% - до 998,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Державний бюджет за доходами у звітному періоді виконано на 99,1% річного показника, затвердженого ВРУ зі змінами... В цілому, доходи державного бюджету в 2019 році зросли на 7,6% у порівнянні з 2018 роком до 998,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що в 2019 році існували кілька чинників, які не дозволяли виконувати планові показники по доходам. Ключовими були зміцнення гривні, внаслідок чого зменшились митні надходження, повільніше зростання імпорту (зокрема через зниження цін на природній газ та нафтопродукти), падіння виробництва тютюнових виробів, нижчі обсяги видобування природного газу.

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В цілому, дефіцит державного бюджету у 2019 році утримано у межах граничного показника, затвердженого законом «Про державний бюджет України на 2019 рік» (план – 99,6 млрд грн, факт – 81 млрд грн), а державний борг по відношенню до ВВП було знижено (за попередніми оцінками нижче 50% до ВВП).