Маркарова каже, що підвищення податку на доходи зажене зарплати у "тінь"

У Міністерстві фінансів не підтримують скасування військового податку та підвищення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для високих зарплат.

Про це в інтерв'ю FinClub повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи питання, що в Раді вже є законопроєкти щодо скасування військового збору та підвищення ПДФО для великих зарплат.

"Звичайно, ми свою позицію демонструємо, в тому числі публічно. Коли бюджет ухвалено, не можна ухвалювати законопроєкти, які цей бюджет руйнують. Ми таке вже бачили в 2019 році, коли після ухвалення бюджету було надано пільгу для ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Це завершилося недоотриманням близько 9 млрд грн. Тому скасування військового податку не підтримуємо. Але й підвищення ПДФО також не підтримуємо, тому що це не призведе до збільшення надходжень, а навпаки, коли бізнес зорієнтується, призведе до тінізації зарплат", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що в уряді хочуть стимулювати офіційне працевлаштування і збільшувати кількість робочих місць, а такі ініціативи дадуть негативний ефект. Це питання ми обговорювали і з податково-фінансовим комітетом, і з бюджетним комітетом, і депутати нас в більшості підтримують.

"Верховна Рада – законодавчий орган. Так, він продукує різні ідеї. У депутатів, тим паче профільного комітету, напевно, є своя точка зору, як це має відбуватися. Старт нашої спільної роботи з діагностики в тому числі узгодить наше ставлення до цих законопроєктів. Просто їх обговорення буде більш тривалим. До того ж Верховна Рада "зайшла в землю", ми бачимо, що це довгий процес", - додала Маркарова.

Як повідомлялось, у жовтні народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Раді два законопроєкти щодо скасування військового збору. Також у січні 2020 року Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізосіб, коли розміри ставки залежатимуть від розміру зарплати. Замість фіксованої ставки податку на доходи фізосіб пропонується ввести наступні ставки: для доходів менше 10 мінімальних зарплат (47 230 грн) ставка залишиться незмінною - 18%, для доходів більше 10, але менше 20 мінімальних зарплат (від 47 230 до 94 460 грн) - 36%, для доходів вище 20 мінімальних зарплат (від 94 460 грн) - 54%.